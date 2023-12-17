Израильский беспилотник нанес удар по базе "Хезболла" в 40 км от границы

Беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции "Хезболлаа" в ливанском населенном пункте Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем. Об этом сообщает ТАСС. По словам мэра поселка Ходра Иск, израильская сторона впервые с начала военной эскалации на ливано-израильской границе атаковала цель в глубине южной территории Ливана. Он подчеркнул, что данное действие Израиля было направлено "против мирных граждан". До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные страны поразили несколько объектов движения "Хезболла" в Ливане. Как уточнялось в заявлении, решение о проведении операции с участием самолетов ЦАХАЛ было принято в связи с ракетными пусками с территории соседнего государства. 14 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что для победы и уничтожения инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа потребуется более нескольких месяцев.