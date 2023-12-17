США хотят ударить по военным объектам йеменских мятежников

Министерство обороны США может решиться на прямые удары по военным объектам йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Источники сообщили, что в Пентагоне уже ведутся обсуждения о мерах, которые можно принять в ответ на участившиеся атаки хуситов по кораблям в Красном море. Как заявили порталу представители администрации президента США Джо Байдена, Белый дом все больше обеспокоен перспективой того, что из-за действий хуситов торговля с Израилем будет подорвана, а расходы США на поддержку Тель-Авива придется увеличить.

При этом источники Semafor указывают, что при обсуждении возможности удара по объектам хуситов США учитывают вероятность начала более широкой войны против Ирана.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и союзники работают над формированием коалиции для принятия мер против хуситов.