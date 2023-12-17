Пентагон рассматривает возможность ударов по военным объектам хуситов
Министерство обороны США может решиться на прямые удары по военным объектам йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на источники, передает ТАСС.
Источники сообщили, что в Пентагоне уже ведутся обсуждения о мерах, которые можно принять в ответ на участившиеся атаки хуситов по кораблям в Красном море. Как заявили порталу представители администрации президента США Джо Байдена, Белый дом все больше обеспокоен перспективой того, что из-за действий хуситов торговля с Израилем будет подорвана, а расходы США на поддержку Тель-Авива придется увеличить.
При этом источники Semafor указывают, что при обсуждении возможности удара по объектам хуситов США учитывают вероятность начала более широкой войны против Ирана.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и союзники работают над формированием коалиции для принятия мер против хуситов.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах» заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока Израиль не прекратит боевые действия против ХАМАС в секторе Газа.