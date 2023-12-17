Сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа в результе удара Израиля
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на французский МИД.
По данным министерства, обстрелу подвергся дом в Рафахе, где погибший проживал с коллегой из генконсульства Франции.
В доме в момент удара находились ещё двое их коллег и члены их семей.
Уточняется, что всего в результате обстрела погибли около десяти человек.
Ранее сообщалось, что один военнослужащий израильской армии погиб, ещё двое пострадали в результате атаки беспилотника около населённого пункта Маргалиот на границе Израиля и Ливана.