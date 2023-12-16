Пентагон может нанести удар по хуситам

Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военным объектам хуситов
Американские военные изучают вопрос нанесения удара по военным объектам мятежников-хуситов в Йемене. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По его данным, это станет ответом на участившиеся нападения на суда в Красном море. Телеканал уточнил, что в Белом доме уже не раз заявляли, что приоритетом являются не удары, а поддержка кампании Израиля по вытеснению группировки ХАМАС из сектора Газа.
Вашингтон выражает беспокойство, что хуситы пытаются подорвать глобальную морскую торговлю для нанесения ущерба Израилю и США.
15 декабря хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море. Контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся впосле попадания ракеты. Аналогичному попаданию ракеты ранее подвергся контейнеровоз Al Jasrah, тоже шедший под либерийским флагом.