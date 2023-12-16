Пентагон может нанести удар по хуситам

По его данным, это станет ответом на участившиеся нападения на суда в Красном море. Телеканал уточнил, что в Белом доме уже не раз заявляли, что приоритетом являются не удары, а поддержка кампании Израиля по вытеснению группировки ХАМАС из сектора Газа.