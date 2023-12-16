Литва и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года
Литва и США подписали план двустороннего сотрудничества в военной сфере на период с 2024 года по 2028 год.
Об этом сообщило литовское Минобороны.
«Литва и США являются союзниками, которые одинаково оценивают угрозы международной безопасности и тесно взаимодействуют по части усиления мер сдерживания в регионе», — говорится в сообщении.
Ранее власти Литвы передали Киеву крупную партию боеприпасов, насчитывающую 3 млн патронов к стрелковому оружию.