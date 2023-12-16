В селе Запорожской области сдетонировал украинский беспилотник

Подразделения радиоэлектронной разведки Вооружённых сил России посадили ударный беспилотник украинской армии, который после этого сдетонировал в селе Водяное Запорожской области.

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Об этом рассказали в оперативных службах региона.

«В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в результате инцидента повреждения получил автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет.