BI: ВС России успешно используют против ВСУ защитные экраны

Вооружённые силы России успешно используют против украинской армии защитные экраны для укрепления своих позиций.

Об этом пишет издание Business Insider.

«Они (экраны. — RT) затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций», — рассказал отставной полковник ВМС США Марк Кансиан.

Кансиан подчеркнул, что это изобретение является разумной и эффективной адаптацией ВС России к условиям на фронте.