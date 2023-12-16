Business Insider: Россия скрывает передвижение своих войск экранами от БПЛА

Российская армия начала применять новое средство защиты личного состава от ударов вражеских беспилотников. О нововведении пишет американское издание Business Insider. "Россия, похоже, добавляет защитные экраны к своим траншеям, чтобы скрыть передвижение своих войск от украинских беспилотников", — говорится в публикации. Издание анализирует видео, опубликованное украинской стороной, где видно, как оборудованный камерой беспилотник попадает в траншею, огражденную защитными экранами. "Из отснятого материала неясно, действительно ли кто-то пострадал", — сообщает Business Insider. Американский аналитик Марк Кансиан назвал такие экраны "разумной адаптацией для среды, где распространены беспилотники всех видов" и заявил, что хотя экраны не обеспечивают защиты, но они затрудняют дронам-камикадзе наносить удары. 14 декабря российские мотострелки рассказали, как борются с украинскими дронами в Энергодаре. 6 декабря военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что защита российских танков от БПЛА становится в войсках нормой.