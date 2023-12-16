"Страна.ua": мужчин на улицах Львова склоняют заключать контракт

Военкомат Львова начал "мягкую мобилизацию", в ходе которой призывников на улицах уговаривают записываться на службу по контракту, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "На улицах Львова начали "мягкую мобилизацию" - сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту", - говорится в публикации. Из заявления пресс-службы Львовского территориального центра комплектования, сотрудники военкомата, а также представители десантно-штурмовых войск, ведут ряд мероприятий по информированию граждан о преимуществах прохождения военной службы по контракту. До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выдвинула предложение о лишении гражданства тех, кто выехал за пределы страны, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся. Также она сообщила, что на Украине могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет.