Эсминец США сбил 14 дронов хуситов

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря произошли четыре атаки с применением ракет и БПЛА на три коммерческих судна. Как отмечалось в заявлении, ракетный эсминец ВМС США Carney, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.