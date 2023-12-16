МО РФ: два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами Балтики

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Балтикой
© РИА Новости

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС. Продолжительность полета составила около пяти часов.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

Бомбардировщик Ту-22М3: летно-технические характеристики

Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Военные новости
Минобороны России