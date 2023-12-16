Появились подробности убийства ЦАХАЛом трех заложников

Израильские заложники в Газе вышли из подвала полураздетые и с белым флагом, но солдаты ЦАХАЛа убили их, опасаясь ловушки. Об этом стало известно после предварительного расследования инцидента, пишет The Times of Israel.

Старший офицер Армии обороны Израиля рассказал изданию о выводах расследования. По его словам, в Газе израильский солдат заметил трех человек, выходящих из здания в нескольких десятках метров от него. Они были обнажены по пояс. Один держал в руках палку с самодельным белым флагом.

Солдат решил, что это боевики ХАМАС, устроившие ловушку, и с криком «Террористы!» открыл огонь. Он убил двух заложников и ранил третьего, который смог скрыться в здании.

После этого военные услышали крики о помощи на иврите, командир приказал прекратить огонь. Раненый заложник решил, что военные поняли ошибку и вновь вышел к ним. Тогда другой солдат открыл огонь на поражение, убив мужчину.

Тела трех убитых были перевезены в Израиль для опознания. Там подтвердилось, что они попали в плен ХАМАС 7 октября.

В командовании ЦАХАЛ признали, что стрелявшие солдаты действовали «вопреки протоколам», но при этом подчеркнули, что «с пониманием» относятся к инциденту. Военные утверждают, что встречали безоружных людей, которые «оказывались боевиками ХАМАС, в том числе смертниками».