Российские летчики сбили украинский вертолет Ми-8
Авиация ВКС России в районе города Орехов (Запорожская область) сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что комплексы ПВО отбили атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории Крымского полуострова.
Кроме того, уточнили в пресс-службе, расчеты ЗРК и операторы антидронных устройств сбили 49 украинских БПЛА в Запорожье, Херсонской области и ряде других регионов.
В общей сложности, пояснили в Минобороны, в период с 22 февраля 2022 года по 16 декабря 2023 года было уничтожено 259 вертолетов различных типов, 550 самолетов, 9745 дронов.
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