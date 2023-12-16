Российские летчики сбили украинский вертолет Ми-8

Авиация ВКС России в районе города Орехов (Запорожская область) сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что комплексы ПВО отбили атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории Крымского полуострова.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, расчеты ЗРК и операторы антидронных устройств сбили 49 украинских БПЛА в Запорожье, Херсонской области и ряде других регионов.