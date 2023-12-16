Сводка Минобороны 16 декабря: главное

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 16 декабря — в материале «Рамблера».

Купянское и Красно-Лиманское направление

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Подразделения «Западной» группировки войск на Купянском направлении отразили пять атак противника в районе населенных пунктов Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).

На Красно-Лиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» отразили две атаки противника в районе населенного пункта Кузьмино (ЛНР) и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка (ДНР).

На этих двух направлениях Киев потерял порядка 135 солдат и офицеров, 9 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, три пикапа, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Донецкое и Южно-Донецкое направление

Подразделения «Южной» группировки войск отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР) и Победа (ДНР), нанесли поражение живой силе и бронетехнике противника в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка (ДНР).

ВСУ в ходе боев и контрбатарейной борьбы утратили до 290 наемников, солдат и офицеров, танк, две БМП, две САУ «Гвоздика», две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30, четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки в районе населенного пункта Новомихайловка.

Противник потерял свыше 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

Запорожское и Херсонское направления

Подразделения российских войск на Запорожском направлении отразили две атаки в районе населенного пункта Работино. Противник потерял до 50-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, автомобиль, гаубицу «МСТА-Б» и орудие Д-30.

На Херсонском направлении ВСУ утратили в ходе боев и контрбатарейной борьбы до 65-ти военнослужащих, гаубицу «МСТА-Б», два орудия Д-20, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и семь автомобилей.

Удары в 125-ти районах

Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 125 районах. Расчеты ЗРК и операторы антидронных устройств сбили 49 беспилотников различных типов.

Итоги с начала СВО