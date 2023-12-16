В Минобороны сообщили об отражении массированного удара ВСУ по Крыму

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму, все дроны уничтожены, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Вечером в пятницу заявлялось, что российские средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымом. В ночь на субботу в ведомстве добавили, что ПВО уничтожили еще шесть дронов над полуостровом.
Всего в течение суток российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».