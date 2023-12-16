Эксперт прокомментировал планы ВСУ по новому наступлению

Киев не способен начать новое наступление в 2024 году, рассказал в интервью Ura.ru полковник в отставке Виктор Литовкин.

Украина и ее западные союзники, при составлении планов военных действий на 2024 год, «забыли спросить» российских военных о том, планируют ли они дожидаться очередного наступления ВСУ или собираются предпринять свои меры, отметил эксперт.

По его оценке, все разговоры о контрнаступлении под командованием Валерия Залужного «являются простым сотрясанием воздуха».

«У Киева практически нет возможности наступать. Украина в военном отношении импотентна», — констатировал Литовкин.

Аналитик пояснил, что даже если западные страны в больших объемах пришлют ВСУ самолеты и вертолеты, ситуации на линии противостояния не изменится.