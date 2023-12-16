Британский миноносец сбил ударный беспилотник над Красным морем

Британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший над Красным морем. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в соцсети Х.

По словам Шеппса, HMS Diamond сбил предполагаемый ударный беспилотник, который был нацелен на торговое судно. Цель была уничтожена с помощью ракеты Sea Viper.

Других подробностей произошедшего министр не привел.