Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Орехова

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Авиация ВКС России в ходе специальной военной операции в районе города Орехов Запорожской области сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении.