ЦАХАЛ провел рейды в школах в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провел рейды на школы Аль-Мутасим Билла и Аль-Фараби, расположенные в районе Римал в городе Газа. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

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Сообщается, что рейды были совершены после получения сообщений о размещении сторонников ХАМАС в этих школах, которые подтвердились в результате операции.

Помимо рейда по образовательным учреждениям, ЦАХАЛ сообщил о боевых действиях в Хан-Юнисе и Джабалье.

До этого в правительстве Израиля сообщили, что ЦАХАЛ задерживает мужчин призывного возраста в Газе и проверяет на причастность к ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.