Полковник Матвийчук заявил, что РФ заставила ВСУ перейти к обороне

Украина была вынуждена отложить контрнаступление и уйти в оборону из-за действий российских войск. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием "Лента.ру". "Украина не то что решила сменить стратегию — мы ее заставили перейти к обороне. Но оборона предопределяет, что атакующие несут большие потери, чем обороняющиеся", - заявил Матвийчук. По его словам, Россия готовила оборону в течение года, и когда Вооруженные силы Украины перешли к наступлению, они столкнулись с подготовленной обороной. Он считает, что в данный момент украинские войска пытаются поспешно перейти к обороне, однако поспешно занятая оборона, считает полковник в отставке, предполагает огромные потери. До этого журнал Bild писал, что ВСУ отказываются от контрнаступления ради сохранения жизней солдат.