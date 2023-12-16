Около египетского курорта сбили неизвестный объект

Египетские средства ПВО обнаружили летающий объект недалеко от курортного города Дахаб и сбили его. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.

Высокопоставленные египетские источники сообщили в субботу, 16 декабря, что силы ПВО обнаружили воздушный объект над Красным морем. Военные немедленно открыли огонь и сбили аппарат.

Сейчас следственная группа выдвинулась к месту падения неизвестного объекта.

Очевидцы сообщили, что он упал в территориальных водах Египта (Красное море, залив Акаба). Это произошло примерно в 1,5 километрах от побережья туристического города Дахаб, который является частью египетской провинции Южный Синай.