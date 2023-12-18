Сальдо заявил об отсутствии у херсонцев возможности покинуть регион

Власти Украины ограничили выезд за пределы подконтрольной им территории Херсонской области для мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
По его словам, жители подконтрольной Киеву правобережной части Херсонской области «начали понимать, что их обманывают».
«Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья», — добавил он.
Ранее Сальдо заявлял, что бойцы ВСУ демотивированы, поскольку их силой загоняют на фронт. Политик отметил, что мобилизованных украинских военнослужащих не учат воевать, а у большинства из них нет желания участвовать в боях, несмотря на принуждение и угрозы лишить жизни.