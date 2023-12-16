Генштаб Украины принял решение пересмотреть стратегию и временно воздержаться от активных действий, прекратить контрнаступление, пишет немецкая Bild со ссылкой на источники.

Автор статьи пояснил, что в рамках новой стратегии для ВСУ ключевым стало не возвращение под свой контроль утраченных территорий, не защита позиций, а нанесение максимального ущерба живой силе и бронетехнике противника.

Источник заметил, что давление на солдат, принуждение их к штурму позиций ВС РФ прекратилось. Офицеры, добавил он, стараются, чтобы «больше украинцев осталось в живых».

Собеседник газеты пояснил, что подразделения ВСУ отступают с боями, при отходе создают минные поля.

Новая стратегия Генштаба, констатировал обозреватель, позволила поднять боевой дух солдат.

Напомним, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года и продолжалось 6 месяцев. В ходе активных боевых действий Киев потерял порядка 125 тыс. солдат и офицеров, а также свыше 16 тыс. единиц бронетехники.