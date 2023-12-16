ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. Об этом в Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. «Поврежден один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь», — заявил губернатор.

Ранее Старовойт сообщил, что украинские беспилотники атаковали два района Курской области. Три прилета было зафиксировано в селе Крупец Дмитриевского района. В Железногорском районе дроны атаковали линию электропередачи.