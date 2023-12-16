В Германии заявили об обсуждении ЕС сокращения помощи Киеву от США

Страны Европы понимают, что они, возможно, будут вынуждены компенсировать поставки вооружений Украине, если помощь со стороны США сократится. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус газете Welt am Sonntag.

«Конечно, мы говорим об этом. Мы ясно осознаем, что нам, по всей видимости, рано или поздно придется компенсировать что-то, что, возможно, больше не поступит из Вашингтона», — сказал он.

По его словам, в теории могут появиться области, где европейские государства смогут компенсировать поставки без каких-либо трудностей.