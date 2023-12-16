Главком ВСУ Валерий Залужный планирует в 2024 году новое контрнаступление, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источник.

По данным обозревателя, Залужный выступал против наступления в 2023 году, так как не видел шансов на успех. Он согласился на него только из-за политических причин.

Автор статьи пояснил, что Киев направил США список требований по вооружениям и военной технике. В перечень вошли беспилотники различных типов, истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, основные боевые танки, ракетные комплексы, боеприпасы в больших количествах.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — отметил эксперт по безопасности Нико Ланге.

По его данным, украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра и продолжают его расширять. Он предположил, что этот плацдарм может стать отправной точкой для наступления.