В Германии предположили, что Украина готовится к новому контрнаступлению
Главком ВСУ Валерий Залужный планирует в 2024 году новое контрнаступление, пишет немецкая газета Welt со ссылкой на источник.
По данным обозревателя, Залужный выступал против наступления в 2023 году, так как не видел шансов на успех. Он согласился на него только из-за политических причин.
Автор статьи пояснил, что Киев направил США список требований по вооружениям и военной технике. В перечень вошли беспилотники различных типов, истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, основные боевые танки, ракетные комплексы, боеприпасы в больших количествах.
«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — отметил эксперт по безопасности Нико Ланге.
По его данным, украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра и продолжают его расширять. Он предположил, что этот плацдарм может стать отправной точкой для наступления.
Напомним, что за шесть месяцев активных военных действий ВСУ, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потеряли порядка 125 тысяч солдат и офицеров, свыше 16 тыс. единиц бронетехники.