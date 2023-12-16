Welt: Киев планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом сообщает немецкое издание Welt. По данным издания, США получили от Украины список пожеланий по вооружению, куда входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Welt отмечает, что левый берег Днепра может стать отправной точкой для нового контрнаступления. Также издание утверждает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не был сторонником контрнаступления, начатого в июне этого года, а быстрый прорыв был невозможен, поэтому изменение стратегии стало разумным ходом и помогло выиграть важное время. Также на этой неделе газета The Washington Post со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной сообщила, что утечки Пентагона "помогли" Киеву отсрочить контрнаступление, которое и так было задержано из-за того, что страна ожидала больших объемов вооружения.