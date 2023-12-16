Стали известны подробности ликвидации 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО в Староконстантинове (Хмельницкая область).

Как передаёт сайт газеты «Московский комсомолец» со ссылкой на российские военные Telegram-каналы, согласно предварительной информации, все уничтоженные офицеры, преимущественно из Чехии и Польши.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что 14 декабря ВКС РФ нанесли удар гиперзвуковыми «Кинжалами» по авиабазе ВСУ, расположенной в Староконстантинове.

Тогда же стали известны первые подробности прилёта. В частности, сообщалось, что гиперзвуковая ракета была предназначена для заглубленного бункера, в котором на тот момент находились офицеры НАТО.

Сразу после прилёта сотрудники СБУ попытались скрыть информацию о случившемся – они отключили мобильную связь в районе аэродрома и бункера, отогнав оттуда всех зевак.

Однако ещё до ракетной атаки российских ВКС в Сети появилась информация, что в бункер зашли 28 офицеров ВСУ «от полковника и выше», а также 12 офицеров НАТО – из Чехии и Польши. Согласно предварительной информации, все они были уничтожены.