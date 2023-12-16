В США высказались об отправленном в Киев генерале

Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В США высказались об отправленном в Киев генерале
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Он сравнил американцев, которые дают советы по поводу конфликта на Украине, с 70-летним инструктором по вождению из местной школы, который обучает гонщиков Формулы-1 вождению гоночной машины. «У них нет квалификации», — подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

Джонсон также отметил, что генералы США не участвовали в конфликтах, подобных украинскому, со времен Второй мировой войны.

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Ранее газета New York Times писала, что США отправят в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для выработки новой военной стратегии.

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