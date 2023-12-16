«Солнцепеки» сожгли бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

«Машина проявляет себя на 100%, отличается высокой точностью и безотказностью. Как говорится, может "в форточку залететь". Выезжаем, работаем буквально три минуты и уходим. Однажды было выявлено скопление живой силы противника, техники, как украинского, так и иностранного производства. Мы выехали, отработали. Нам сообщили, что все цели просто стерты с лица земли», - рассказал командир расчета ТОС-1А с позывным «Респект».