Оператор Al Jazeera погиб при ударе армии Израиля по Хан-Юнису в секторе Газа

Оператор телеканала Al Jazeera Самер Абудака погиб в результате удара армии Израиля по городу Хан-Юнис в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что обстрел произошёл, когда Абудака вместе с журналистом Ваэлем Дадухом вели репортаж из местной школы.

Журналист Дадух получил ранение руки, он смог сам добраться до ближайшего госпиталя, где ему оказали помощь.

При этом медики не смогли оперативно добраться до оператора, чтобы помочь ему, из-за интенсивных израильских обстрелов. В результате Абудака скончался.