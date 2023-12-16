Спецоперация на Украине 16 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 декабря 2023 года.

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российские бойцы сорвали ротацию подразделения противника на Купянском направлении, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Военнослужащие Украины, используя непогоду и сложные метеоусловия, попыталась провести ротацию своих наблюдателей, которые находились в первом эшелоне на линии боевого соприкосновения.

Однако российская бронегруппа вскрыла передвижение и огнем из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 украинских военнослужащих.

Взятые в плен украинские пограничники призвали ВСУ сложить оружие

В плен к российским военнослужащим попали сотрудники Государственной пограничной службы Украины, сообщает «Лента.ру».

На видео они призвали сослуживцев из Вооруженных сил страны сложить оружие. По словам пограничников, командование Украины пошло на обман, отправив их на фронт после того, как разведка якобы выяснила, что на указанном участке нет российских военных.

В результате служащих взяли в плен, а командиры обвинили их в дезертирстве.

В Донецке один человек пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ

После обстрела со стороны украинской армии Куйбышевского района Донецка один человек получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Алексея Кулемзина.

По его словам, противник выпустил пять снарядов калибром 155 мм. Под огонь попал мужчина 1991 года рождения.

Также повреждены фасады и остекление домов по улице 9-го Мая.