Президент Украины Владимир Зеленский запоздал с приказом о масштабном строительстве укреплений в зоне боевых действий. На это посетовал аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк, раскрыв тяжкие последствия позднего решения в интервью для Kyiv Independent (KI).

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«Мы сидим там (заняв текущие позиции — прим. «Ленты.ру») уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?» — объяснил свое негодование офицер ВСУ.

Заранее подготовленные линии обороны ВСУ могли бы сыграть критически важную роль для Украины, считает Кивилюк. Однако со стороны украинских солдат поступают жалобы на командование, которое не может организовать даже обычные траншеи для отступления с передовой, а о более продвинутой обороне не может идти речи.

Для подготовки укрепленных позиций ВСУ не хватает людей и ресурсов, пожаловался офицер. Командиры не построили на второй линии фортификации, не подготовило к оборонительным боям деревни. «Когда русские штурмуют траншеи, нашим ребятам некуда отступать и негде занимать позиции. Они вынуждены рыть окопы под пулеметным и снайперским огнем, что уж говорить об артобстрелах», — сообщил Кивилюк.