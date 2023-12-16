Минобороны: ВС РФ уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что российские военные смогли уничтожить на Краснолиманском направлении свыше 250 украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости. "Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск", - заявил Савчук. Он также отметил, что помимо живой силы противник потерял два танка, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б". Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии за неделю отразили 11 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом потери противника составили до 1100 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились четырех танков, трех бронированных машин, 17 автомобилей и двух орудий артиллерии. Тем временем, на Купянском направлении российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ. В Минобороны рассказали, что при подлете к зоне боевого применения российские пилоты двигаются на максимально малой высоте и огибают рельеф местности. Благодаря этому украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут засечь самолеты Вооруженных сил РФ.