На Украине пожаловались на хитрость ВКС России

Россия использует электромагнитные импульсы для обмана ПВО
Российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана ПВО. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"РФ использует как реальные ракеты, так и фальшивые цели. Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на "Кинжал" по параметрам полета. То есть по скорости и так далее", — цитирует военного РИА Новости.
Ранее «СП» писала о том, что в Севастополе над морем отработала система ПВО, сбит один БПЛА, сообщил губернатор.