На Украине пожаловались на хитрость ВКС России

"РФ использует как реальные ракеты, так и фальшивые цели. Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на "Кинжал" по параметрам полета. То есть по скорости и так далее", — цитирует военного РИА Новости.