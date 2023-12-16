МО: Семь "Русланов" впервые одновременно поднялись в воздух на учениях

Семь самолетов Ан-124-100 "Руслан" одновременно поднялись в воздух в рамках летно-тактического учения. Об этом сообщило Минобороны РФ.

На кадрах, опубликованных на сайте ведомства, видно, как семь "Русланов" друг за другом поднимаются в небо, а затем на разной высоте кружат над поверхностью земли.

В МО подчеркнули, что такое количество военных транспортников взлетело в воздух одновременно впервые.

Как отмечается, в ходе учений проверялся уровень подготовки молодых экипажей в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений вместе с вооружением и техникой.