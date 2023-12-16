МО заявило, что группировка войск "Юг" отбила шесть атак ВСУ

"Всего противник потерял до 125 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 4 самоходных артиллерийских установки, в том числе американского и чешского производства, и 122-мм гаубицу Д-30", - отметил Астафьев, также добавив, что за время контрбатарейной борьбы уничтожены 5 минометов, а средства ПВО сбивали украинские беспилотники.