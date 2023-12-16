СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по Дейр-эль-Балаху в Газе

Израильская военная авиация нанесла удар по району расположения одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, в ходе налета погибли женщины и дети. Число жертв не уточняется. Несколько человек получили ранения при бомбардировке лагеря беженцев Эль-Бурейдж. ВВС Израиля совершили налеты на районы Хан-Юниса на юге Газы.