Минобороны сообщило о результатах применения «Ланцетов» на правом берегу Днепра

Подразделения ВДВ уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и буксируемую гаубицу ВСУ на правом берегу Днепра при помощи «Ланцетов». Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Разведывательные дроны обнаружили на правом берегу Днепра буксируемую гаубицу западного производства с тягачом и расчетом, станция РЛС 6ИИ03 и самоходную установку М109 Paladin. Для их уничтожения были использованы беспилотники «Ланцеты», которые удачно справились с задачей, добавили в Минобороны.