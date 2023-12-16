В Минобороны РФ сообщили о захвате ивановскими десантниками опорника ВСУ под Артемовском

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска.<...> В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, там ее накрыли огнем бронегруппы.

"Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника, - отметили в министерстве. - По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов".