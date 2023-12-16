В Минобороны РФ сообщили о захвате ивановскими десантниками опорника ВСУ под Артемовском

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ получили данные о наращивании сил противника к северу от Артемовска.<...> В результате огневого удара противник был лишен возможности быстро перемещаться", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, там ее накрыли огнем бронегруппы.
"Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника, - отметили в министерстве. - По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов".
Уточняется, что ранее разведгруппа прибыла в указанную точку на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. Затем она далее отправилась для выполнения задачи пешком. Любое общение вели по системе сигналов, исключительно на языке жестов. После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника и наемников.