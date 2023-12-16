Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается захватить контроль над вооруженными силами Британии при помощи Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Такое предположение сделал бывший депутат Европарламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман.

По его словам, глобалисты в руководстве Британии стремятся передать фон дер Ляйен весь военный потенциал страны.

"Если паразитам-глобалистам вроде Сунака это сойдет с рук, то это только вопрос времени, когда наши военные потенциально дислоцируются на Украине для войны с Россией", - сказал политик в эфире YouTube-канала Redacted.

Он отметил, что условия, на которых Великобритания выходила из Евросоюза, оставляют шансы на тесное военное сотрудничество. В связи с этим частичное участие страны в PESCO может позволить британским вооруженным силам войти в состав армии Евросоюза. Именно об этом, по его мнению, и мечтает глава Еврокомиссии.

Как подчеркнул экс-депутат, Урсула фон дер Ляйен намерена привлечь "резервы" Лондона для открытого противостояния с Россией. При этом рассчитывает она в первую очередь на британские силы специальных операций и морскую пехоту.

Помимо этого, утверждает Баннерман, Евросоюз будет вынужден начать призывать в армию гражданских, чтобы иметь хоть какие-то "военные возможности".

"Опасность в том, что Британию втянут в это дело (конфликт на Украине - прим. "РГ"). Ее народ и армия принесут в жертву глобализму и Урсуле фон дер Ляйен", - резюмировал он.