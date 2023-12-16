Украине придется пересмотреть условия того, что можно назвать "победой", из-за давления Запада. Об этом сообщает чешская газета Hospodarske noviny. "Цель политического руководства сейчас выглядит невыполнимой. В 2024 году, следовательно, начнется дискуссия о том, что можно считать победой. При этом, несомненно, Киев окажется под давлением Запада, который потребует, чтобы в это новое понимание победы Украина включила переговоры с Россией", - пишет обозреватель Мартин Эгл. Автор отмечает, что кроме политических неудач и внутреннего кризиса, Украина постепенно терпит поражение на поле боя. Эгл утверждает, что основными проблемами ВСУ являются тяжелые потери, нехватка талантливых командиров и неумение украинских солдат пользоваться западной техникой. До этого российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.