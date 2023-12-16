Кличко получил отказ от мэра Лондона на просьбу отдать Киеву машины
Мэр Лондона Садик Хан отказался передать Киеву машины, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам столицы Великобритании. Об этом сообщает Виталия Кличко.
Свой отказ мэр Лондона мотивировал тем, что его полномочия ограничивает закон об администрации Большого Лондона от 1999 года. Законодательство требует, чтобы инициативы властей «приносили пользу жителям Лондона с экономической, социальной или экологической точки зрения», а отправка машин в Киев этому противоречит. Представитель лондонской мэрии пояснил изданию, что, несмотря на солидарность властей с Украиной, изменить условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно.
В августе 2023 года по инициативе мэра британской столицы площадь зоны сверхнизких выбросов была увеличена втрое, она охватила весь Большой Лондон. В связи с этим владельцы устаревших авто стали обязаны платить 12,5 фунта (около 1,6 тысячи рублей) в сутки за проезд в этой зоне.