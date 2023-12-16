Кличко получил отказ от мэра Лондона на просьбу отдать Киеву машины

Мэр Лондона Садик Хан отказался передать Киеву машины, подлежащие утилизации из-за несоответствия экологическим стандартам столицы Великобритании. Об этом сообщает Виталия Кличко.

Кличко получил отказ от мэра Лондона на просьбу отдать Киеву машины
© Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Свой отказ мэр Лондона мотивировал тем, что его полномочия ограничивает закон об администрации Большого Лондона от 1999 года. Законодательство требует, чтобы инициативы властей «приносили пользу жителям Лондона с экономической, социальной или экологической точки зрения», а отправка машин в Киев этому противоречит. Представитель лондонской мэрии пояснил изданию, что, несмотря на солидарность властей с Украиной, изменить условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно.

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В августе 2023 года по инициативе мэра британской столицы площадь зоны сверхнизких выбросов была увеличена втрое, она охватила весь Большой Лондон. В связи с этим владельцы устаревших авто стали обязаны платить 12,5 фунта (около 1,6 тысячи рублей) в сутки за проезд в этой зоне.

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