Кличко получил отказ от мэра Лондона на просьбу отдать Киеву машины

Свой отказ мэр Лондона мотивировал тем, что его полномочия ограничивает закон об администрации Большого Лондона от 1999 года. Законодательство требует, чтобы инициативы властей «приносили пользу жителям Лондона с экономической, социальной или экологической точки зрения», а отправка машин в Киев этому противоречит. Представитель лондонской мэрии пояснил изданию, что, несмотря на солидарность властей с Украиной, изменить условия программы по утилизации авто ради экспорта невозможно.