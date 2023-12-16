Посол Израиля в РФ заявил, что "новогоднего" перемирия в секторе Газа не будет

"Нет, не думаю [что перемирие будет]. Потому что у нас есть две задачи, о которых я всегда повторяю. Это уничтожение террористических структур ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Так что эти две задачи мы должны выполнить. К тому же ни мы, ни ХАМАС не празднуем Рождество в это время. Новый год наш тоже в сентябре. И вообще это не причина, чтобы прекратить какие-то военные операции", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли шанс на новогоднее или рождественское перемирие.