Аргентина хочет пожертвовать Украине два российских вертолета
Правительство Аргентины намерено передать Украине два вертолета, купленных в России. Речь идет о моделях Ми-171E, один из которых не может подняться в воздух, сообщает портал Pucara Defensa.
«ВВС Аргентины стремятся конкретизировать передачу украинскому государству двух вертолетов Ми-171Е „Вертолеты России“, которые остаются списанными», — говорится в сообщении.
Обе машины были куплены Аргентиной в 2011 году и использовались для антарктических операций и транспортных задач.
После проверки в 2021 году выяснилось, что один вертолет неисправен. Отремонтировать его не удалось из-за трудностей с доставкой запчастей из России. Впоследствии, сложности усугубились введением санкций в сторону РФ из-за начала спецоперации на Украине.
Ранее аргентинское издание El Ojo Digital сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский завершит конфликт с Россией, уединившись в одном из своих домов за границей. Журналисты издания считают, что если бы Зеленский был умнее, то он пошел бы на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.