Над Крымом сбили еще шесть беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымом еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России .

Дроны были сбиты 15 декабря в промежуток с 23:00 по 23:50 мск. Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над крымским полуостровом.