Над Крымом сбили еще шесть беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымом еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.
По информации министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа.
Дроны были сбиты 15 декабря в промежуток с 23:00 по 23:50 мск. Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 26 беспилотников ВСУ над крымским полуостровом.
Газета.Ru: главные новости