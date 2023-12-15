ВКС России нанесли удар по укрытиям боевиков в Сирии

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить, в идлибской зоне деэскалации террористы вели огонь по позициям правительственных сил. Было зафиксировано шесть обстрелов со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).