Израильские военные по ошибке убили трех заложников в Газе

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа ошибочно определили трех заложников в качестве угрозы и открыли по ним огонь, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Люди погибли, отмечается, что в ЦАХАЛ «незамедлительно» приступили к расследованию инцидента.

© t.me/idfRus

Во время боя в Эш-Шуджаии Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как угрозу. В результате военнослужащие открыли по ним огонь, и они были убиты, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что администрация США не знает наверняка, находятся ли заложники палестинского движения ХАМАС в затапливаемых Израилем туннелях в секторе Газа. Политик добавил, что смерть каждого мирного жителя является трагедией. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации сообщила, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему туннелей в секторе Газа. Собеседники издания уточнили, что подземные ходы, по убеждению Израиля, используются бойцами палестинского движения ХАМАС.