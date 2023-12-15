ЦАХАЛ: в секторе Газа солдаты по ошибке убили трех заложников

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что во время боя в секторе Газа военные по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам. Согласно сообщению, инцидент произошел во время боя в Эш-Шуджаии. Военные ЦАХАЛ ошибочно определили трех израильских заложников как угрозу. "В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты", — говорится в заявлении. Уточняется, что ЦАХАЛ незамедлительно начал расследование инцидента. До этого президент США Джо Байден призвал Израиль "аккуратнее" воевать в секторе Газа и уделить особое внимание снижению числа жертв среди мирного населения. Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля задерживает "мужчин призывного возраста" на севере сектора Газа для выявления сторонников ХАМАС и других вооруженных организаций.